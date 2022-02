Le Carnaval de Broc a attiré la foule

Samedi, le public s'est réuni en nombre à Broc pour fêter le carnaval. Familles et fêtards ont bravé le froid et revêtu leurs plus beaux costumes pour écouter les guggens et profiter des bars. Bas les masques chirurgicaux pour cette édition "1G, 2G, 3G, 5G loin du bal"! Les carnavaliers se sont dits heureux d'avoir pu fêter et revoir les sourires, malgré une édition réduite.

Découvrez les photos de notre photographe ici.