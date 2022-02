Le Conseil d'Etat demande la levée des mesures

Le Conseil d'Etat a révélé, mardi après-midi, sa réponse à la consultation du Conseil fédéral. S'il privilégie la variante la plus rapide, il estime que le choix définitif devra être dicté par la situation épidémiologique. Il souhaite également que certaines mesures soient malgré tout maintenues. Pour le Conseil d'Etat, la recommandation du télétravail et le port du masque devraient continuer à s'appliquer aux personnes vulnérables ainsi que dans les institutions de santé. Il préconise également de maintenir le masque dans les transports publics et, provisoirement, dans le domaine de la culture.

Si la situation sanitaire ne s'améliorait pas, le Conseil d'Etat estime néanmoins essentiel d'abandonner la 2G+ dès le 17 février pour les spectacles debout, la pratique musicale amateure, le sport et les loisirs. "La 2G+ est aujourd'hui disproportionnée par rapport aux autres levées de restrictions", commente-t-il dans sa prise de position. DM