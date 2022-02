Le Conseil fédéral lève les mesures

Le Conseil fédéral s'est réuni ce mercredi et a annoncé la levée de la majorité des mesures mises en place dans le cadre de la pandémie. Dans son communiqué, le Conseil fédéral explique que les conditions d'une normalisation rapide sont réunies: "La situation épidémiologique continue d'évoluer de manière positive; grâce à l'immunité élevée de la population, une surcharge du système de santé est improbable, et ce malgré une circulation toujours importante du virus."

Les magasins, restaurants, établissements culturels, établissements ouverts au public et manifestations seront à nouveau accessibles sans masque ni certificat dès le 17 février. L'obligation d'obtenir une autorisation pour organiser une grande manifestation, les restrictions relatives aux rencontres privées, et les restrictions de capacité dans les commerces et remontées mécaniques sont également supprimées. Le Conseil fédéral a pris la décision de ne conserver que l'isolement des personnes testées positives et le port du masque dans les transports publics et les établissements de santé, et ce jusqu'au 31 mars.

La recommandation de télétravail connaît le même sort, mais il appartient maintenant aux employeurs de déterminer si cette mesure et le port du masque sont nécessaires dans les locaux.

Il en va de même pour la recommandation générale des tests répétés dans les entreprises et leur financement. A quelques exceptions près: la Confédération financera encore les tests répétés dans les établissements de santé ainsi que dans les entreprises, désignées par les cantons, qui "contribuent au maintien des infrastructures critiques". Recommandation et financement des tests répétés restent toutefois de mise dans les écoles jusqu'à fin mars, car "la circulation du virus reste très importante chez les plus jeunes". Pour ces derniers, les dépistages individuels sont toujours pris en charge: "les tests antigéniques dans tous les cas et les tests PCR pour les personnes symptomatiques ou ayant été en contact étroit avec des personnes testées positives".

Ces décisions entraînent la suppression de la possibilité d'obtenir une indemnité perte de gain en raison de "la fermeture d'un établissement, de l'interdiction d'une manifestation, d'une activité lucrative restreinte ou parce que la prise en charge des enfants n'est pas assurée". Les personnes travaillant dans le secteur des manifestations "et dont l'activité lucrative est considérablement restreinte en raison de mesures de lutte contre la pandémie" font exception jusqu'au 30 juin. Il en va de même, jusqu'à fin mars, pour les personnes vulnérables qui doivent interrompre leurs activités pour se protéger.

Certificat, vaccination, dépistage et formulaire d'entrée ne sont également plus en vigueur pour entrer sur le territoire suisse.

Si la situation évolue comme prévue, l'ordonnance COVID-19 situation particulière sera abrogée au 1er avril, "ce qui signifiera le retour à la situation normale", précise le communiqué. De même, le mandat de conseil de la task force scientifique prendra fin au 31 mars. AD