Le groupe JPF reprend la société charmeysanne Roger Rime

Bertrand Rime, propriétaire et fils du fondateur, a fait valoir son droit à la retraite. Il souhaite «remettre sa société à un acquéreur local, qui s’engage à poursuivre les activités de Roger Rime SA et à satisfaire au mieux sa fidèle clientèle». La collaboration de longue date avec JPF Gravières SA a fait du groupe gruérien un «repreneur naturel». JPF reprend l’entier du capital. Le montant de la transaction n’est pas communiqué. Bertrand Rime conserve la direction de l’entreprise et fournit les mêmes prestations que par le passé jusqu’à son départ, dans le courant de l’année 2023.