Le Musée Gutenberg va fermer

Actuelle propriétaire de l'immeuble (situé sur la place Notre-Dame), l'Association patronale de l'industrie suisse des arts graphiques (Viscom) a «pris la décision de mettre un terme aux activités de son Musée à Fribourg», mais prévoit de rouvrir l'institution dans un autre lieu, encore à définir. Si l'achat est accepté, le transfert de propriété aura lieu au plus tard le 1er janvier 2023. «La Ville ne reprendra pas l'exploitation du Musée, ni son personnel ni son contenu», précise le communiqué. «S'il regrette la disparition de cette offre culturelle à Fribourg, le Conseil communal en prend acte et tourne son regard vers l'avenir et le riche potentiel qu'offre un tel immeuble.» Une partie des surfaces sera affectée à «une utilisation administrative», mais une autre devrait rester accessible au public.