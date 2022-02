Le premier envol de Richard Corben

BD. Membre du temple de la renommée Will Eisner, qui célèbre les grands maîtres de la bande dessinée américaine, et grand prix du Festival d’Angoulême, Richard Corben est l’une des références du 9e art au style particulier, tout en ombre et en rondeur, aux prises de vues saisissantes. A ses débuts en 1970, avant de devenir un pilier de la version américaine du magazine Métal Hurlant, il trouve sa voie en illustrant des petits récits pour l’éditeur Warren et ses revues Eerie et Creepy, qui marquaient la renaissance de la BD d’horreur sur le modèle des défuntes productions EC comics. Comme dans Les contes de la crypte, un «présentateur» introduit et conclut une petite histoire macabre, faite de monstres, de jeunes filles géantes ou de dinosaures… Les époques s’enchaînent, les situations…