Le problème de la mobilité

Nous l’avons lu dans les colonnes de La Gruyère, même si la construction de ce parc à thème sur le chocolat à la Maison Cailler à Broc est manifestement bien accueillie à plus d’un titre, il reste un sujet qui va occasionner des cheveux gris au syndic de Broc, Claude Cretton, celui de la mobilité. Tout à fait louable est le concept d’acheminer les visiteurs par les transports publics ou par la mobilité douce, respectant ainsi la volonté populaire de Broc de ne pas augmenter les nuisances déjà occasionnées par les voitures ainsi que les camions de et pour l’usine. Certes, le passage à la voie normale du RER facilitera le transport des voyageurs depuis l’ensemble du réseau ferré suisse, tout particulièrement depuis la Suisse alémanique: bien vu et bonne affaire pour les TPF! Mais a-t-on vraiment imaginé un concept futuriste de développement? Les quais de Broc-Fabrique, au vu de la topographie ne permettront qu’une rame voie normale à la fois sur chaque quai, fi les longs trains! Avec le passage à la demi-heure des trains depuis Gruyères et Broc, les passages à niveau de Bulle seront fermés toutes les huit minutes! Difficile d’augmenter les cadences. Il aurait fallu voir un peu plus loin et garder les deux écartements sur cette ligne. Deux rames à voie métrique en unité multiples peuvent transporter environ 400 personnes assises avec 110 mètres pour 200 dans une rame voie normale (3 éléments de 75 m, rames Domino), sans compter les ouvertures depuis Montreux ou Interlaken via l’écartement variable. De plus, l’arrêt Planchy situé du côté des terrains bullois libres de construction a existé et pourrait être revitalisé plus facilement sur la voie métrique. Est-ce que la commune de Bulle est prête à céder des terrains pour un parking au lieu de l’implantation d’une industrie, ceci pour les beaux yeux des Brocois? La nouvelle gare de Bulle aurait pu être réalisée en souterrain pour être futuriste. La voie métrique aurait pu jouer le rôle d’un tram-train en surface comme imaginé dans un projet… Certes, les transports publics seront de plus en plus une solution de mobilité, mais au prix d’investissement sur des projets visant un siècle, à l’image de nos ancêtres. Alexandre Cailler avait vu juste, lui qui avait plaidé pour une voie normale vers Broc, il y a cent-cinquante ans. Alain Castella, Broc