Le projet de centre de stockage a pris du retard

GIVISIEZ. Les députés Gabriel Kolly (udc, Corbières) et François Ingold (Verts, Fribourg) s’inquiètent de l’avancée du projet de construction d’un centre de stockage interinstitutionnel (SIC) à Givisiez. Le Conseil d’Etat avait sélectionné une parcelle en 2019. Il annonçait alors un concours d’architecture et une demande de crédit devant le Parlement avant la fin 2020. «Depuis ce communiqué de presse, nous n’avons aucune nouvelle de ce projet qui semble être au point mort», relèvent les deux députés dans une question. Interrogé dans nos colonnes (La Gruyère du 29 janvier), l’architecte cantonal Michel Graber expliquait que le projet avait pris du retard, notamment en raison d’un recours. A ce stade, le budget s’élèverait à 41 millions de francs et une votation pourrait avoir lieu à…