Le théâtre comme une machine à émerveillement perpétuel

A Nuithonie, François Gemaud présente presque tout ce qu’il invente avec Tiphanie Bovay-Klameth et Michèle Gurtner en sept événements étonnants.

YANN GUERCHANIK

François Gremaud cache bien son jeu. Sur scène, les formes sont légères, amusantes. Des drôleries qui vous prennent doucement par la main et finissent par vous remuer le cerveau. Pareil face à lui. Il a cet air étonné, cette bienveillance, qui fait passer en catimini des brouettes de philosophie. Cette semaine à Nuithonie, l’occasion est belle. De mercredi jusqu’à dimanche, on peut y voir presque tout ce qu’il invente aux côtés de Tiphanie Bovay-Klameth et de Michèle Gurtner. Interview d’un créateur, metteur en scène et comédien qui place l’émerveillement en pole position.

Mettons tout de suite les choses au clair: Nuithonie ne…