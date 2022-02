Les cyclistes et la joie immuable du trophée

C’est samedi à Pringy que la Pédale bulloise et l’Union cycliste fribourgeoise (UCF) ont récompensé les lauréats 2021 du Tour du canton et de la Coupe fribourgeoise de VTT. «Cette soirée a été maintenue en particulier pour les jeunes, qui ont toujours le même plaisir de recevoir leur coupe sur le podium», note Jean-Marc Rohrbasser. Le président de l’UCF est confiant pour la saison 2022 qui s’ouvrira début avril. «La participation à nos compétitions de VTT reste stable, tandis que celle sur route a augmenté l’an passé.» A noter enfin qu’une nouvelle course nationale – entre Romont et La Roche – aura lieu mi-mai dans le sud du canton. QD