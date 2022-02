Marcus Sörensen s’engage avec les Dragons

HOCKEY SUR GLACE

Fribourg-Gottéron a annoncé mardi la signature de l’international suédois Marcus Sörensen pour trois ans, à compter de la saison prochaine. Actuel capitaine de Djurgardens – lanterne rouge du championnat de Suède – l’ailier de 29 ans comptabilise 34 points en 36 matches cette saison. Auparavant, il a notamment évolué durant quatre saisons en NHL, avec les San José Sharks. «Sa vitesse et sa technique, ainsi que son sens du jeu, sa combativité et sa volonté de gagner feront de lui un joueur important», commente l’entraîneur et directeur sportif fribourgeois Christian Dubé.