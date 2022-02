Massimo Furlan exposé au Collège Saint-Michel

FRIBOURG

Jusqu’au 25 février, le Collège-Saint-Michel accueille en ses murs le performeur et homme de théâtre Massimo Furlan. Au 2e étage du bâtiment central, des projections, des photographies et des objets retracent les performances de l’artiste lausannois internationalement acclamé. Sont par exemple exposés Numéro10etautres performancesautourdufootball (2002-2018), Superman (2005- 2022) ou Leshérosdelapensée (2012). «Ses travaux, élaborés à partir de souvenirs, de rêves d’enfance et d’adolescence, sont à même de parler à un public varié, jeune et moins jeune», évoque le communiqué de presse. A découvrir du lundi au vendredi, de 8 h à 18 h.