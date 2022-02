Midnight Oil résiste et prouve qu’il existe encore

MUSIQUE Midnight Oil

RESIST

Sony

Juillet 1990. Midnight Oil met le feu à la grande scène du festival de Leysin. Peter Garrett, immense dégingandé chauve et australien, harangue la foule avec ses hymnes verdoyants et achève le sacrifice du buisson ardent avec une version dantesque de Beds are burning, le tube qui tourne en boucle sur MTV depuis trois ans. Les bobos boomers s’en souviennent certainement.

Après un long silence discographique, une séparation tristounette et une reformation tambour battant, le quartet kangourou a sorti cette semaine Resist, un brûlot de douze titres taillé dans le rock (l’Ayers rock, diraient les puristes). La voix du militant écolo est toujours aussi envoûtante, qu’il chantonne des comptines agréables (Tarkine) ou qu’il pousse un coup de gueule dont il a le…