FRANCE 2, MARDI, À 21 H 10

Pour cette nouvelle aventure de «Nos terres inconnues», Raphaël de Casabianca emmène l’artiste Barbara Pravi prendre le maquis: un voyage sensible et joyeux en Corse, à la rencontre de passionnés qui ont accepté de partager leur quotidien solidaire, leurs convictions et leur attachement viscéral pour cette île à la beauté sauvage et spectaculaire. Barbara Pravi vit à un rythme survolté depuis l’Eurovision, où elle est arrivée deuxième avec le titre Voilà. Comment vit-elle ce voyage hors des sentiers battus?… ■