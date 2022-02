Nouvelle étape pour la menuiserie

NEIRIVUE. Gaby Beaud SA continue peu à peu sa reconstruction. L’entreprise de charpenterie et de menuiserie située à Neirivue avait brûlé en octobre 2020 (La Gruyère du 20 octobre 2020). En septembre dernier, elle avait fait mettre à l’enquête l’agrandissement du bâtiment détruit par le feu en créant un atelier, un parking et deux appartements (La Gruyère du 25 septembre). A cette date, Gabriel Beaud précisait vouloir déplacer l’entreprise sur le site de l’ancienne scierie de Neirivue, où des machines de menuiserie avaient déjà été remises en route. Le projet avance puisque La Feuille officielle a publié vendredi la mise à l’enquête de la rénovation et de l’agrandissement de la halle existante de menuiserie, la construction d’une halle de charpente et la construction d’une conduite de…