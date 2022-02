Pharisa, là haut où il ne se voyait pas

SKI-ALPINISME. La belle moisson des Gruériens se poursuit aux championnats d’Europe à Boi Taüll, dans les Pyrénées espagnoles. Sur la lancée de son sprint en or (La Gruyère du 10 février), Thomas Bussard s’est offert un nouveau titre continental junior jeudi sur la course verticale. Impressionnant et sans partage.

Le skieur-alpiniste d’Albeuve a devancé le Français Anselme Damevin et son jumeau Robin, «bronzé» méritant au terme d’une bataille remportée par le jeune homme en forme du moment. «Après avoir réussi à creuser l’écart sur Robin et le Fran- çais, j’avais assez de marge pour m’amuser et profiter de la fin de course», apprécie Thomas Bussard.

La relève arrive

Privée de son fer de lance Rémi Bonnet, retenu chez lui par le Covid, la jeune délégation régionale a compté un nouveau…