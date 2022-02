Pixels et caetera

HISTORIQUE. Le 17 février 2022, faire ses courses ne nécessitait plus le port du masque, et cela après deux longues années de contrainte. C’est donc ce qu’il entreprit avec un brin d’audace et un réel plaisir en passant visage nu les portes automatiques du magasin. Comme à son habitude, il avait préparé sa liste de courses sur un bout de papier à recycler. Ce 17 février, il fit son parcours entre les rayons d’abord pour prendre du pain, choisir des oranges en vérifiant leur provenance (son geste à lui pour sauver la planète), de la salade prête à l’emploi aussi. Puis direction rayon douceur pour du sucre, un paquet de biscuits et passage par caféthé-confiture. Pour le café, c’était simple, il prenait toujours la même marque – comme pour la plupart de ses achats d’ailleurs – car il avait…