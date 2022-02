Pixels et caetera

DOLLY. A la radio, si tôt le matin, l’annonce des premiers bombardements russes sur l’Ukraine. Maintenant, la guerre. Les mots sont lourds, il est fait référence au discours de Poutine parlant de génocide, de «dénazification» de l’Ukraine, de «conséquences comme jamais connues avant dans votre histoire» si les démocraties occidentales avaient la velléité d’intervenir. A la télévision, les images des frappes russes et des chars passant la frontière (en 1990, lors des tirs des premiers missiles américains sur Bagdad, la nuit, c’est le vert qui dominait dans les images, et non le bleu d’un jour naissant comme aujourd’hui). Flash: le président ukrainien compare la Russie à l’Allemagne nazie... Les commentateurs sont graves, ils disent «la démocratie libérale attaquée… le besoin de réarmement…