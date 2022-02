Première mondiale pour Macheret

SKI ALPIN. Nicolas Macheret a vécu les montagnes russes en l’espace d’une semaine. Passant d’une brutale sortie de piste à la sélection pour ses premiers championnats du monde juniors. «L’objectif de ma saison est atteint. Je suis très content et je me réjouis de pouvoir me situer au niveau mondial», glisse le représentant du Ski-club Broc, heureux élu d’une équipe de Suisse réduite pour l’occasion.

Dans l’Ouest canadien, à Panorama Mountain exactement, le Gruérien de 19 ans participera à la descente, au super-G et au combiné. Sans impératif de classement fixé par la fédération. «Je prendrai cette expérience dans l’idée d’y retourner et de réussir un bon résultat en 2023», glisse modestement Nicolas Macheret.

La descente pour débuter

Sa prestation aux Mondiaux juniors dépendra notamments…