Première phase de l’assainissement

HÔPITAL. En décembre dernier, la Direction de la santé et des affaires sociales (DSAS) a octroyé un mandat à l’entreprise KPMG pour assainir la situation financière et assurer la viabilité de l’Hôpital fribourgeois (HFR). La DSAS a annoncé hier que la première phase des travaux est lancée. Dans son communiqué, elle précise que l’HFR fait partie du comité de pilotage du mandat et rappelle l’objectif essentiel de ce dernier: «Contribuer à trouver des solutions d’ordre structurel et soutenir l’hôpital dans une transition vers une gestion plus efficace, efficiente et transparente qui permettra notamment de définir une stratégie de développement réaliste».

Cette première phase consiste notamment en «un benchmarking, une analyse de l’organisation, des processus opérationnels et de contrôle».…