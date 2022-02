Premiers coups de pioche pour Lys Energie

Elle alimentera à terme plus de 100 bâtiments dont la nouvelle gare et sa gestion sera entièrement assurée par Gruyère Energie SA. La mise en service est prévue au printemps 2023.



Dans sa configuration finale, la centrale sera équipée de quatre chaudières d’une puissance totale de 5,7 MW. La société tient à souligner que qu’elle sera «totalement alimentée par des énergies renouvelables grâce à des pellets produits en Suisse, majoritairement issus d’une production régionale.» L’installation consommera in fine plus de 4000 m3 de pellets pour produire 12 GWh d’énergie renouvelable, «soit l’équivalent d’une économie annuelle de plus de 3100 tonnes de CO2». EF