Quand le sport ne compte plus

FOOT ET POLITIQUE. Nous sommes au début des années 90… La Yougoslavie de Dejan Savicevic et Zvonimir Boban est qualifiée pour l’Euro 1992. Et cette génération dorée pourrait enfin s’offrir un titre. Depuis des décennies, les footballeurs yougoslaves, aussi indolents que talentueux, prennent l’habitude de se saborder. Mais il se dit que, cette fois-ci, cela pourrait changer.

Puis les chars, la guerre en décident autrement. La Yougoslavie implose et ses footballeurs ne joueront jamais plus sous le même maillot. Séparés par une ligne de front, Savicevic et Boban feront les beaux jours de l’AC Milan, mais leur destin national commun s’arrête aux portes de l’Euro 92.

Pour la petite histoire, c’est le Danemark, qui n’avait pas réussi à se qualifier pour la compétition et dont les champions…