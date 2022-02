Radieuse et épanouie

Elue à la Constituante à l’âge de 18 ans, Mélanie Maillard Russier vient d’être nommée cheffe du Service de la justice. Retour sur un parcours entre lumière et ombre.

CHRISTOPHE DUTOIT

Regardez les deux photos. A plus de vingt ans d’écart, Mélanie Maillard Russier affiche toujours le même sourire, irradiant et communicatif. Entre son élection à la Constituante fribourgeoise en mars 2000 et sa nomination à la tête du Service de la justice, la semaine dernière, l’étudiante du Collège du Sud est devenue juriste et avocate, maman de trois garçons, un temps conseillère générale à Châtel-Saint-Denis et, depuis une année, conseillère communale à Villars-sur-Glâne. «Et je ne suis pas la moins assidue au bord des terrains de foot auprès de mes enfants», assure-t-elle, espiègle.

«Après le collège,…