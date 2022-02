EPAGNY

Raymond Pugin s’est éteint le 16 février, dans sa 73e année, à la suite d’un accident vasculaire cérébral, entouré de l’amour de sa famille. Un dernier hommage lui a été rendu le 19 février en l’église St-Othmar de Broc.

C’est à Echarlens que Raymond vint au monde, le 9 juin 1949, dans la famille d’agriculteurs de Fernand et Adèle Pugin. Il avait trois sœurs, Antoinette, Elisabeth et Edith. Raymond était âgé de deux ans lorsque la famille s’est établie en Pra-Riond. Il fit son école primaire à Broc et l’école secondaire à Bulle. Il avait 20 ans lorsque son papa Fernand décéda. Raymond reprit alors l’exploitation agricole avec l’aide précieuse de sa maman Adèle, qui tint bon jusqu’à l’âge de 87 ans.

Raymond Pugin passa toute sa jeunesse à Broc. Il aimait la vie sociale et…