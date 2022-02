Retour au bercail

«Exilé» depuis soixante ans à Fribourg, me voilà de retour à Bulle, la ville de mon enfance. Durant tout ce temps, beaucoup d’eau a coulé dans la Trême, et de béton sur les deux rives. Difficile de reconnaître les lieux de mon enfance vu les chamboulements opérés dans tous les quartiers de la ville. La ferme Garin (chemin des Crêts 17), où l’on vivait, a depuis longtemps disparu. Les descentes en luge à la côte à Barras, du Moulin ou encore de Montcalia sont toujours accessibles, mais… en voiture! Les journaux Le Fribourgeois et la Feuille d’avis de Bulle, concurrents à l’époque de La Gruyère, sont depuis longtemps tombés aux oubliettes. Qui aurait pensé à l’époque à un mariage de raison entre La Tour et Bulle? Le Salon rose de Francis et Monique, lieu incontournable de rendez-vous de la jeunesse, a changé de nom. Il reste malgré tout beaucoup d’endroits qui n’ont pas changé. L’église Saint-Pierre-aux-liens et le château n’ont pas bougé. Nicolas Chenaux montre toujours le poing à l’Etat de Fribourg. Même l’ancienne Ecole secondaire des professeurs Corboz, Barras, Schouwey, Borcard et abbé Demierre est toujours debout. Le terrain des Dousse, lieu de parties de foot endiablées entre quartiers, n’est (pour l’instant) pas encore bétonné. La ferme des Crêts, où j’ai passé plusieurs étés dans la famille d’Auguste Morand, est toujours perchée sur sa petite colline, à deux pas de… l’autoroute! Le FC Bulle d’aujourd’hui est tout aussi performant, si

ce n’est plus, qu’à l’époque des Luisoni, Stern, Ruffieux, Barbey, Bruttin et des frères Rime, entraînés par Lucien Raetzo. Et la piscine s’est offert un nouveau look. Finie l’époque où on allait jouer au FC Bulle pour gagner bien sûr, mais surtout pour se doucher! Oui, en soixante ans, la ville de mon enfance a beaucoup changé. Mais moi aussi! Je n’ai aucun doute quant à savoir si je vais y retrouver de nouveaux repères. De mon balcon, je ne vois d’ailleurs plus la vallée du Gottéron. Mais le Moléson. Alors tout est bon! Tché don! Ernest Rime, Bulle