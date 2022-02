Retour en guitares bien grasses

MUSIQUE Eels

EXTREME WITCHCRAFT

PIAS

Mark Oliver Everett est un sacré oiseau. Et un fieffé caméléon. Depuis Novocaine for the soul, le premier titre de son premier album en 1996, le chanteur et multi-instrumentiste d’Eels semble à la fois n’avoir rien fait de mieux et avoir signé des centaines de chansons improbables, parfois saisissantes (l’entier de son excellent album The Deconstruction), parfois tellement déconcertantes.

Vingt-cinq ans après ce premier coup de génie, le Californien revient aux sources avec Extreme witchcraft, son 14e album. Premier (bon) signe: l’opus est coproduit par John Parish, l’architecte du son rêche de PJ Harvey. Dès Good night on earth, on est servi. Les guitares crachent leur fuzz compressé, comme aux plus belles heures du rock indé des années 1990. Pareil…