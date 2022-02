Valentine Macheret 14e en Autriche

Dans le cadre de la Coupe d’Europe, Valentine Macheret s’est clasées 14e du slalom de Zell am See, lundi, en Autriche. La skieuse du Bry a d’abord fini 23e après la première manche pour faire bien mieux et signer une 6e place dans la seconde. La Gruérienne de 23 ans termine à 3’’36 de la gagnante, sa compatriote Aline Danioth. Un autre slalom est prévu au même endroit ce mardi.

Les virages toujours tranchants des «ex» à La Berra

Deux anciens skieurs des cadres nationaux se sont illustrés en Coupe fribourgeoise dimanche à La Berra. Marc Mooser (Bellegarde) s’est adjugé les deux slaloms avec une marge confortable, tandis qu’Audrey Chaperon (Châtel-Saint-Denis) a gagné le premier avant de céder les honneurs à Célia Meyer (Châtel-Saint-Denis) sur la seconde…