Ski de fond en fête aux Monts-de-Riaz

SKI DE FOND. Les championnats fribourgeois de ski de fond ont lieu ce week-end au Centre nordique région Gibloux, aux Monts-de-Riaz. La compétition est organisée par le Glisse club Romont, qui veut en faire «une fête» comme l’explique son président Olivier Deschenaux. «Nous tablons sur 200 participants, avec une speakerine pour animer les courses et une belle planche de prix.»

Les courses individuelles en style classique commencent samedi à 9 h 30. Les hommes se mesureront sur un parcours de 15 km et les juniors sur 10 km. A noter la présence des espoirs Samuel Neuhaus (Plasselb), Charlotte Deschenaux (Grandvillard, leader de la Coupe fribourgeoise) et la Charmeysanne Noémie Charrière. Le lendemain, place au style libre avec les relais hommes (4 x 7,5 km) et femmes (3 x 5 km) auxquels…