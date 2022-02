Temps présent

RTS 1, JEUDI À 20 H 05

Russi-Klammer, un duel de géants au sommet du ski C’était un temps où les champions de ski allaient boire une bière avant une descente olympique, quand la rivalité historique entre les deux grandes nations du ski, l’Autriche et la Suisse, était à son apogée. Alors que s’ouvrent les Jeux Olympiques d’hiver à Pékin, nous revenons sur l’incroyable duel des années 70 entre le Suisse Bernhard Russi, esthète des lattes et fin technicien, et l’Autrichien Franz Klammer, casse-cou et acrobate. ■