Tensions en Ukraine

A propos de la crise ukrainienne.

Les médias nous apportent des nouvelles de l’Ukraine torturée par la Russie. Le président Vladimir Poutine voudrait étendre ses territoires par la force depuis l’abandon des pays satellites de l’ancienne URSS. L’Amérique et l’Union européenne mettent leur véto.

Aurions-nous oublié que l’Europe ne serait pas devenue libre après la Seconde Guerre mondiale – la Suisse non plus! – si en 1944 l’armée américaine n’était pas intervenue militairement et avait ravitaillé Berlin grâce au pont aérien? Français et Allemands ne voulaient plus se voir; et les communistes de profiter de cette situation. Pourtant le ministre français des Affaires étrangères, Robert Schuman et le chancelier allemand Conrad Adenauer ont dit: «Plus jamais la guerre: mettons nos intérêts…