Tensions en Ukraine

Les médias nous apportent des nouvelles de l’Ukraine torturée par la Russie. Le président Vladimir Poutine voudrait étendre ses territoires par la force depuis l’abandon des pays satellites de l’ancienne URSS. L’Amérique et l’Union européenne mettent leur véto. Aurions-nous oublié que l’Europe ne serait pas devenue libre après la Seconde Guerre mondiale – la Suisse non plus! – si en 1944 l’armée américaine n’était pas intervenue mili­tairement et avait ravitaillé Berlin grâce au pont aérien? Français et Allemands ne voulaient plus se voir; et les communistes de profiter de cette situation. Pourtant le ministre français des Affaires étrangères, Robert Schuman et le chancelier allemand Conrad Adenauer ont dit: «Plus jamais la guerre: mettons nos intérêts ensemble pour reconstruire l’Europe.» Une politique solide de paix s’est établie entre ces deux peuples et perdure avec les 27 nations actuelles. Il a fallu des deux côtés que des hommes et des femmes se parlent, pas seulement les autorités! Pas facile après tant d’années d’atrocités et de haine réciproques. Encore tout jeune, j’ai assisté avec mon père, lors des Rencontres internationales du réarmement moral à Caux/Montreux en 1947, à des scènes émouvantes de pardon et de réconciliation entre Français et Allemands, la première délégation autorisée de séjour en Suisse. Plus tard, les deux hommes d’Etat cités sont venus dans ce haut lieu remercier les participants qui avaient sillonné leur pays pour redonner confiance, à force de témoignages et de pièces de théâtre. L’Europe communautaire était entre-temps née et a grandi, quoique toujours fragile. Un acte de foi à poursuivre au-delà des différences! Dans le même esprit de soutien, le président Joe Biden et son équipe se battent pour la liberté en Ukraine. Bien que l’Amérique défende ses intérêts et ait renoncé à des interventions militaires dans le monde, elle tient fermement à la souveraineté des peuples. Une négociation transparente avec la Russie peut aboutir à une solution pacifique. Jacky Brandt, Bulle