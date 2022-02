Tribune libre

Pourquoi ces coupes?

A propos d’une coupe d’arbres.

Comme presque tous les jours, lors de ma promenade, j’ai longé le chemin en bordure de forêt qui va de la passerelle de la Trême à la place du stade de Bouleyres. Surprise! Entre jeudi et vendredi, une bonne quantité d’arbres ont été coupés. Je me suis demandé pourquoi et j’ai émis des hypothèses. La première, parce que ces arbres sont malades et vieux. Arguments qu’on m’a souvent servis et qui me surprennent, car chacun sait que les arbres sont très capables de guérir ou de mourir tout seuls.

La deuxième: exploiter la forêt. Economiquement parlant, ça se comprend, mais pourquoi faucher toute une série d’arbres proches les uns des autres? La troisième: faire un beau chemin, bien bétonné ou goudronné. Mais pour qui? Ni la boue, ni la…