Tribune libre

Manque d’infos regrettable

A propos de la fermeture du site de l’HFR Billens.

Le vendredi 4 mars 2022 marquera le clap de fin pour les patients qui fréquente le bassin thérapeutique du site de l’HFR de Billens. Depuis 2014, nous nous rendons chaque lundi matin et pour certains également le vendredi pour notre séance de physiothérapie en piscine. Au fil des ans, nous avons tissé des liens d’amitié.

Nous sommes un groupe uni et soudé et nous ne louperions pas cette séance importante pour notre thérapie. Chacun de nous porte un fardeau concernant sa santé et quand le moral et les ennuis dus à la maladie sont présents, nous sommes solidaires les uns avec les autres et nous pouvons en discuter autour d’un café après la séance de piscine, ce qui nous fait le plus grand bien.

Mais voilà, depuis…