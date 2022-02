Troisième édition pour le Meeting Moitié-moitié

NATATION

La piscine du CO de la Gruyère, à Bulle, accueille ce week-end le Meeting Moitié-moitié. Avec 217 nageurs inscrits, dont 40 du club organisateur le Sporting natation Bulle, la compétition affiche déjà complet. «Après l’annulation de l’année dernière, cela prouve que la manifestation est bien établie», affirme le président Silvio Bisaz. Le meeting se déroulera sur deux journées, le samedi sera dédié aux longues distances et le dimanche aux courtes. «D’où le nom! Il y a aussi une allusion à la fondue offerte aux entraîneurs et au jury.» Âgés de 9 à 30 ans, les nageurs régionaux se mesureront dès 9 h. GR