Un bois d'élan glânois vieux de 10 000 ans exposé au Musée

Elle a confié cette mission à l'Institut Suisse de Spéléologie et de Karstologie, qui a révélé que la ramure date d'une période comprise entre 9126 et 8760 avant notre ère. Peter Wandeler, directeur du Musée d'histoire naturelle, qualifie ces bois "d'exceptionnels" en raison de leur âge et de leur bon état de conservation.

La ramure est désormais exposée dans la vitrine "Focus Museum", indique l'Etat de Fribourg dans un communiqué. Cette dernière présente depuis 2021 et à raison de deux fois par an, un thème d'actualité lié à la nature. L'occasion de rappeler qu'il fut un temps où des élans établissaient domicile dans la canton.