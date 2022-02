Un bois d’élan découvert en Glâne

Vieux de plus de 10 000 ans, un bois d’élan a été découvert à Vuisternens-devant-Romont. Une trouvaille qui rappelle que l’animal vivait en Suisse il y a encore 1000 ans.

HISTOIRE. C’est en procédant à des travaux d’excavation qu’un particulier a déniché un bois d’élan entièrement conservé. Une année plus tard, au printemps 2021, l’intéressé avait fait don de sa découverte au Musée d’histoire naturelle de Fribourg. Surprise, la direction a voulu en savoir davantage en chargeant l’Institut suisse de spéléologie et de karstologie de le dater. Le carbone 14 a révélé que la ramure remonte à une période comprise entre 9126 et 8760 avant notre ère.

«Remarquable»

Désormais présentés au public dans l’exposition Focus Museum, ces bois sont «exceptionnels en raison de leur âge et de leur bon état…