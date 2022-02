Un doublé pour Ophélie Clerc à Thônex

PATINAGE ARTISTIQUE. Ophélie Clerc s’est distinguée ce week-end lors des championnats romands de patinage artistique organisés à Thônex. Sacrée championne romande junior, la patineuse de Vuadens a remporté par la même occasion la sixième et dernière Swiss Cup de la saison. Un résultat d’autant plus satisfaisant que la Gruérienne de 16 ans y a validé son triple flip. Une figure qui lui ouvre les portes du cadre national junior A. «C’était l’objectif de ma saison et cela va me permettre de participer à des compétitions internationales ISU l’année prochaine», s’est-elle réjouie. Chez les U12, Alissa Touron a également remporté le titre de championne romande, en améliorant son meilleur score personnel avec 80,48 points et terminant 4e de la Swiss Cup. La Riazoise Noélie Haymoz s’est, elle,…