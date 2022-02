Un sondage sans valeur

Le sondage organisé par les commerçants et restaur­ateurs de Bulle, relayé par La Gruyère et La Liberté des 27 et 29 janvier, me fait bondir (et je m’étonne d’être apparemment le seul). Un tel sondage n’a aucune valeur, ni scientifique ni probante. En effet, qui sont les sondeurs, quels commerçants? Et les sondés? Les seul·e·s client·e·s? Des hommes, des femmes,

des jeunes, des vieux, des Bullois, des habitants du district, des gens de passage? Autant de paramètres obscurs. Autant d’inconnues qui discréditent la validité de ce pseudo-sondage. Et prétendre que ces résultats seraient sans équivoque et implacables, qu’ils refléteraient bien que la voiture resterait essentielle et que l’activité du centre-ville serait mise en péril avec moins de places de parc pour les voitures, c’est préjuger de l’avis et des attentes de toute une population, c’est prendre ses désirs pour des réalités, c’est totalement abusif. Et qu’en pensent les autorités communales (on n’en dit mot)? A nouveau, on veut nous faire croire que la voiture serait incontournable pour fréquenter les commerces du centre-ville et ferait le bonheur de la clientèle. A nouveau, on fait fi de la préservation et de la promotion du centre comme lieu de rencontre convivial et de qualité de vie, avec ses terrasses et ses espaces publics. On peut espérer que nos autorités ne se laisseront ni duper ni influencer par ce type de méthode et ses conclusions hâtives, superficielles et abusives de la part des promoteurs-commerçants intéressés. Cher·ère·s commerçant·e·s, cher·ère·s sondé·e·s, allez donc voir ailleurs, pas loin d’ici,

comment on a réglé ces questions et ce qu’en pensent les intéressé·e·s! François Jeanprêtre, Bulle