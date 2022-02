Un waterslide pour replonger dans la vie d'avant…

La 14e édition du Waterslide de Bellegarde s’était tenue juste avant le confinement, fin février 2020. La 15e s’est déroulée samedi, deux jours après la levée des restrictions liées au Covid! Et devant pas moins de 700 personnes, selon les estimations de la Jeunesse de Jaun, organisatrice de l’événement depuis 2007.

Le concours, qui consiste à faire glisser un char sur une pente enneigée avant de l’envoyer dans un bassin d’eau à 2C°, a été gagné par le char «Titanic» dans la catégorie adultes, par le char «Tractor Poulet» chez les enfants. «On avait prévu toutes les mesures liées au certificat Covid, mais on a pu les lever au dernier moment», savoure encore Tiago Rauber, président de la Jeunesse. La fête a débuté vendredi avec une soirée raclette et s’est poursuivie samedi soir, toujours sous la cantine plantée en face des remontées mécaniques, avec bars et musique, «comme avant». Aucun problème n’est à déplorer.

Par ailleurs, Tiago Rauber annonce déjà une deuxième «Oktopenair», mariage entre une fête de la bière (Oktoberfest) et un openair, les 9 et 10 septembre prochains. La première édition avait été organisée en 2016 pour les dix ans de la Jeunesse de Jaun. Des groupes de toute la Suisse seront invités, promet le président.