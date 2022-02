Une crèche trilingue dans la nouvelle gare

BULLE. Le bâtiment de la nouvelle gare accueillera une crèche trilingue – français / allemand / anglais – de la société Little Green House. La mise en l’enquête a été publiée hier dans la Feuille officielle. «Nous disposerons de plus de 500 m2, au 1er étage, au-dessus des commerces et en face de l’hôtel, et bénéficierons d’un espace extérieur sur le toit avec un jardin potager», indique Barbara Lax, fondatrice et directrice de Little Green House. Cette société basée à Gland possède plusieurs crèches en Suisse, dont une dans la commune de Belmont-Broye. L’ouverture est attendue à l’automne prochain. FP