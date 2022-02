Une entreprise de débosselage de véhicule prise en faute

Cette mesure a été prononcée par le Service public de l’emploi (SPE), à la suite d’une inspection effectuée en novembre dernier. «Les six personnes contrôlées sur place ne possédaient pas les autorisations de séjour et de travail requises», explique le SPE dans un communiqué diffusé hier. L’entreprise fautive réalisait des tâches de sous-traitance de débosselage de véhicules sur la base de contrats de prestations conclus avec des entreprises de la région. Etablie à l’étranger, elle employait des ressortissants du Brésil, d’Italie et de Pologne. Le Service de la population et des migrants a ordonné leur renvoi de Suisse.

C’est la première fois qu’une telle interdiction a été prononcée pour suspicion de travail au noir dans le canton de Fribourg. «Cette mesure de contrainte administrative fait partie des nouveaux instruments mis en place dans le canton pour intensifier la lutte contre le travail au noir avec l’entrée en vigueur, en janvier 2020, de la révision de la loi sur l’emploi et le marché du travail», souligne le SPE. L’interdiction d’accès au lieu de travail a été ordonnée immédiatement et à titre provisoire par les inspecteurs de la surveillance du marché du travail. La mesure provisionnelle a ensuite été confirmée par une décision administrative rendue par le SPE. N’ayant fait l’objet d’aucun recours, elle est entrée en force à mi-janvier. Le dossier est désormais dans les mains du Ministère public pour instruction. Le canton estime qu’un milliard de francs échappe ainsi chaque année au circuit économique traditionnel.