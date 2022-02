Une entreprise prise en faute

TRAVAIL AU NOIR. Le directeur et les employés d’une entreprise de débosselage de véhicules automobiles, active dans le sud du canton, se sont vu interdire l’accès à leur exploitation, pour suspicion de travail au noir. Cette mesure a été prononcée par le Service public de l’emploi (SPE), à la suite d’une inspection effectuée en novembre dernier. «Les six personnes contrôlées sur place ne possédaient pas les autorisations de séjour et de travail requises», explique le SPE dans un communiqué diffusé hier. L’entreprise fautive réalisait des tâches de sous-traitance de débosselage de véhicules sur la base de contrats de prestations conclus avec des entreprises de la région. Etablie à l’étranger, elle employait des ressortissants du Brésil, d’Italie et de Pologne. Le Service de la population…