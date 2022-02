Une excursion salutaire au chevet de la nature

LIVRES

Camille Belsoeur

UN MONDE QUI FOND

Arkhê, 196 pages

C’est une lecture dont on ne sort pas indemne. Un monde qui fond, publié ces jours aux éditions Arkhê, est une excursion dans un univers à la fois vivant et en voie de disparition. La montagne, ses sols et ses habitants: lagopède, lièvre variable ou autre libellule sont trois des nombreuses espèces invisibles et menacées que Camille Belsoeur a pistées «avec la patience de la panthère».

L’auteur et journaliste ne propose pas une synthèse des rapports alarmants du GIEC. Il a écumé les massifs de France voisine en compagnie de spécialistes de terrain afin de témoigner d’une montagne qui se meurt sous l’effet du réchauffement climatique. Des excursions aussi passionnantes qu’inquiétantes pour tout l’écosystème.

Comme le climat, la…