Une moisson suisse loin d’être terminée aux Jeux de Pékin

Avec sept médailles, la récolte suisse est déjà bien entamée aux jeux Olympiques à Pékin.

Ski alpin, curling, skicross ou encore hockey sur glace: la collecte est appelée à se poursuivre.

Quatre spécialistes présentent ces grandes échéances et se prêtent au jeu des pronostics.

«Fanny Smith a un sacré mental»

SKICROSS. Champion de Suisse junior de skicross en 2021 et membre du cadre espoir de Swiss-ski, le Gruérien Thomas Kolly voit Fanny Smith et Alex Fiva se parer d’or les 17 et 18 février prochains.

Avant-courses. Pour Thomas Kolly, les compétitions de skicross se joueront sur des détails. «Pour gagner, il ne faut rien laisser au hasard et que tout soit parfait au réveil, explique-t-il. Il y a tellement d’incertitudes en course – un accrochage, une chute, etc. – qu’il faut être à…