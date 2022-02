Une oreille attentive au service des élèves dès le plus jeune âge

Les travailleurs sociaux en milieu scolaire vont se multiplier dans le canton. Le concept et sa mise en œuvre ont été présentés hier à Fribourg.

ANN-CHRISTIN NÖCHEL

ECOLES. «L’accompagnement des élèves s’est complexifié ces dernières années», déclarait hier à la presse la conseillère d’Etat en charge de la formation et des affaires culturelles (DFAC) Sylvie Bonvin-Sansonnens. A ses côtés, les chefs du service de l’enseignement obligatoire, l’inspecteur scolaire Michel Piller et trois travailleurs sociaux en milieu scolaire (TSS). Tous sont venus présenter l’introduction généralisée et échelonnée du travail social dans les écoles obligatoires du canton, de la 1H à la 11H.

Le Conseil d’Etat va créer 46 emplois à plein temps (EPT) d’ici 2024, conformément au mandat du Grand Conseil adopté…