Une réforme injuste

En pleine crise Covid, la droite nous déclarait il y a à peine quelques mois que l’initiative sur les soins infirmiers forts coûtait trop chère. Elle n’a aujourd’hui pas les mêmes scrupules pour priver l’Etat de 250 millions. Les mêmes font le forcing pour abolir un impôt qui existe depuis des décennies et touche moins de 1% de toutes les entreprises en Suisse. Le droit de timbre en question ici concerne les entreprises qui augmentent leur capital. Elles bénéficient déjà d’une exonération de 1 million de francs. En clair, c’est moins d’un pourcent des entreprises qui le paient… Les mêmes entreprises qui ont déjà économisé des milliards dans le cadre de la réforme de la fiscalité. Pour être juste, l’effort fiscal doit être réparti équitablement. Cette réforme est injuste. Ces 250 millions servent à la collectivité publique. Ils manqueront pour notre système de soins, pour nos crèches, pour notre AVS… Ou alors il faudrait augmenter les impôts des personnes physiques pour compenser ces cadeaux à répétition aux banques et aux assurances. Pour moi c’est non! Marie Levrat, députée et présidente du PS Gruyère