Une société bulloise construira le Centre de stockage

Le Conseil d’Etat a choisi la société BAT-MANN Constructeur Intégral SA, basée à Bulle, comme entreprise générale pour la mise en œuvre du projet de Centre de stockage interinstitutionnel cantonal (SIC), a annoncé la Direction du développement territorial, des infrastructures, de la mobilité et de l’environnement (DIME).

Le projet doit maintenant être développé. Le Conseil d’Etat pourra ainsi soumettre au Grand Conseil le décret et le message nécessaires au printemps 2023. Le calendrier prévoit le début des travaux «au plus tôt au début 2024», avec la mise en service pour 2026. A noter que le projet a pris un peu de retard en raison d’un recours (voir La Gruyère du 29 janvier). Le communiqué de la DIME précise que le crédit d’engagement sera chiffré «lorsque le projet sera suffisamment élaboré, que le permis de construire sera délivré et que le coût des travaux sera consolidé».

Situé sur une parcelle d’environ 6000 mètres carrés à Givisiez, le futur bâtiment couvrira les besoins de sept services et institutions culturels de l’Etat (Bibliothèque cantonale et universitaire, Archives de l’Etat, Musée d’histoire naturelle, Service archéologique, Service des biens culturels, Musée d’art et d’histoire, château de Gruyères). D’autres institutions non étatiques, dont le Vitromusée, le Musée gruérien, les Archives de la Ville de Fribourg et le Musée Romain de Vallon, ont aussi demandé à y déposer leurs collections d’importance cantonale.