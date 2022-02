Une soirée tyroliennes? Pourquoi pas

La station de Charmey propose depuis peu une version nocturne et hivernale de sa Vallée des tyroliennes, ouverte il y a dix ans. Chronique d’une soirée suspendue entre les arbres.

«J’AI TESTÉ POUR VOUS.» Vounetz, samedi à 16 h. Alors qu’une file de skieurs attend pour redescendre à Charmey, nous sommes cinq à nous diriger vers l’école de ski. Théo nous y attend avec l’équipement qui nous permettra de parcourir la Vallée des tyroliennes.

Installés en 2012, les treize câbles conduisent à la station intermédiaire de la télécabine. Egalement accessible en hiver depuis quelques années, le parcours est maintenant proposé en fin de journée, le samedi. En plus des gants et des baudriers, comportant deux sangles de sécurité et une poulie, nous recevons une lampe frontale. Puis départ le long de…