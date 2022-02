Une subvention pour le Centre pro

VILLAZ-SAINT-PIERRE. Le Grand Conseil a accepté jeudi une subvention de 21,7 millions de francs en faveur du nouveau bâtiment de l’Association du centre professionnel cantonal (ACPC), à Villaz-Saint-Pierre. Le décret a passé la rampe à l’unanimité des 93 voix exprimées. «Il y a un important besoin d’infrastructures et l’attente est grande», a relevé Daniel Bürdel (le centre, Planfayon), rapporteur de la commission ad hoc.

Mis à l’enquête en avril, les nouveaux locaux coûteront près de 85 millions de francs. «Le taux de subventionnement est de 30%, le maximum possible selon la loi», a indiqué Daniel Bürdel. Il a aussi rappelé que Villaz-Saint-Pierre a été retenu parmi un choix entre six sites et que «les communes du centre n’ont pas voulu mettre de terrain à disposition».

L’ACPC réunit le…