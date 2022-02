Viagra Boys, Daughters of Reykjavik et Chilla aux Georges cet été

Les Islandaises du groupe de rap Daughters of Reykjavik ouvriront les festivités le 11 juillet. La soirée rock du mardi accueillera le groupe "punk rock le plus en vogue de Suède": Viagra Boys. Pour la soirée hip-hop de mercredi, la rappeuse française Chilla proposera ses textes puissants.

Nouveauté cette année, une second scène Le Square fera son arrivée. Elle accueillera des concerts en alternance avec la Grande scène tous les soirs du festival, indique un communiqué. "Elle permettra des prestations plus intimistes pour des artistes émergeants du terreau local et national." La programmation compète sera annoncée en avril. La billetterie pour le mardi, mercredi et les abonnements est déjà ouverte (www.lesgeorges.ch). EF